Transporte pesado potosino advierte movilizaciones si no se regulariza el combustible desde el 9 de noviembre

El ejecutivo del transporte pesado en Potosí, Nelson Valle, pidió al nuevo gobierno cumplir su compromiso de garantizar el suministro de combustible desde el 9 de noviembre. Advirtió que, si no se cumple este acuerdo, el sector asumirá medidas de protesta con movilizaciones.

Valle también expresó el rechazo del sector a la promesa electoral del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de nacionalizar vehículos indocumentados. “Nosotros vamos a pedir que todo lo que se han comprometido puedan dar solución (…) Estamos rechazando totalmente la nacionalización de los autos indocumentados, porque esto genera malas relaciones con el vecino país y sería un premio al contrabando”, afirmó.

/// GC /// POTOSÍ ///