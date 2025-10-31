Transporte potosino exige a Paz resultados y transparencia en la distribución de combustible

La Federación Departamental de Transporte Libre de Potosí manifestó que se mantiene atenta a los convenios, préstamos y acciones que ejecute el nuevo gobierno del presidente electo, Rodrigo Paz, para garantizar el suministro de combustible en todo el país. El dirigente del sector, Víctor Sánchez, señaló que esperan resultados concretos en el menor tiempo posible.

“Queremos ver en la práctica, queremos que esa responsabilidad sea en el menor tiempo posible y conocer cómo serán las distribuciones una vez que se tenga el financiamiento. Ojalá esto sea favorable”, aseveró.

/// DQ // POTOSÍ ///