Transporte potosino rechaza propuesta de legalizar autos indocumentados y advierte perjuicios al sector

El autotransporte potosino manifestó este lunes su oposición a la propuesta electoral de nacionalizar vehículos indocumentados, al considerar que el sector formal será el más perjudicado. Juan Flores, ejecutivo de la Federación de Choferes 1ro de Mayo, advirtió que la medida afectará la economía de los transportistas. “Creemos que esta propuesta está fuera de lo real y lastimosamente los candidatos no han visto cómo está el transporte en este momento a nivel nacional, sin ir lejos nuestra ciudad es un caos”, precisó.

