Transportistas de Santa Cruz advierten que promesa de nacionalizar vehículos indocumentados alimentará el contrabando

Marcelo Cruz, representante de la Asociación de Transporte Pesado Internacional y Nacional (Asociatrin), advirtió que una eventual nacionalización de vehículos indocumentados, como la que proponen candidatos en campaña, representa un riesgo para la seguridad del país, ya que incentivaría el contrabando y agravaría la situación del parque automotor en medio de la escasez de combustibles. “Es alimentar el contrabando, aprovechando ese anuncio los contrabandistas van a aumentar el ingreso de autos indocumentados por las fronteras”, afirmó en declaraciones a Fides Santa Cruz.

/// ED // SANTA CRUZ ///