Tras advertencia del presidente Paz, ministro de Economía asegura que el pago de pensiones a jubilados está garantizado

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó este lunes que los recursos para el pago de pensiones a los jubilados están garantizados. Sostuvo que la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo funcionará de manera adecuada y no será utilizada como “caja chica” del Gobierno.

«Algo que mencionábamos al asumir el cargo es que el anterior ministro de Economía nos mintió sobre el pago de las jubilaciones y los sueldos, pero nos encontramos con un total de 60 millones de bolivianos en jubilaciones que no se pagaron”, sostuvo.

// DP /// LA PAZ ///