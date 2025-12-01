Close Menu
    Economía

    Tras advertencia del presidente Paz, ministro de Economía asegura que el pago de pensiones a jubilados está garantizado

    José Gabriel Espinoza, ministro de Economía
    El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó este lunes que los recursos para el pago de pensiones a los jubilados están garantizados. Sostuvo que la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo funcionará de manera adecuada y no será utilizada como “caja chica” del Gobierno.

    «Algo que mencionábamos al asumir el cargo es que el anterior ministro de Economía nos mintió sobre el pago de las jubilaciones y los sueldos, pero nos encontramos con un total de 60 millones de bolivianos en jubilaciones que no se pagaron”, sostuvo.

