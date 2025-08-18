Close Menu
    Radio online
    martes, agosto 19
    Seguridad

    Tras alerta migratoria contra hijo de Arce, Montaño afirma que solo administran aeropuertos y no ejercen “persecución”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño /Foto: Ministerio de Obras Públicas
    Ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño /Foto: Ministerio de Obras Públicas

    Luego de que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmara la alerta migratoria contra Rafael Arce, hijo del presidente Luis Arce, por las investigaciones relacionadas con la compra millonaria del predio “Adán y Eva” en Santa Cruz, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló que no ejercen “persecución” en los aeropuertos del país y que únicamente los administran. “No miramos quiénes están en el aeropuerto porque lo que nosotros hacemos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y las leyes, es administrar los aeropuertos y nada más”, precisó.

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply