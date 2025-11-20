Tras cambio en el Ministerio de Justicia, evistas afirman que existe una ruptura entre el Paz y Lara

Desde Cochabamba, el evismo consideró que el nuevo gobierno muestra señales de división por las diferencias entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara. El asambleísta departamental Sergio de la Zerda señaló que incluso existen fisuras dentro del Partido Demócrata Cristiano (PDC), evidenciadas con la destitución del exministro de Justicia, Freddy Vidovic, quien había sido respaldado en el cargo por Lara.

“Se trata de una ruptura que es en verdad preocupante, puesto que demuestra que hay un gobierno resquebrajado y seguramente es por eso que no se da ni pista sobre la grave crisis que estamos sufriendo”, afirmó.

/// CM // COCHABAMBA ///