Tras cinco dimisiones de autoridades, ministro Montaño afirma que “todos los días hay renuncias”

En las últimas semanas al menos cinco autoridades vinculadas al área económica del gobierno de Luis Arce se apartaron del cargo, mientras que las nuevas designadas asumieron sus nuevos roles a puertas cerradas. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, minimizó las renuncias y explicó que se trata de un proceso habitual en la administración.

“Todos los días hay renuncias, despidos porque nosotros tenemos que ajustar nuestro personal y obviamente no por eso se va a paralizar los trabajos. Todos los días no es extraño, todos los días hay”, sostuvo.

/// DPC // LA PAZ ///