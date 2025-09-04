Close Menu
    Radio online
    viernes, septiembre 5
    Política

    Tras cinco dimisiones de autoridades, ministro Montaño afirma que “todos los días hay renuncias”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Édgar Montaño, ministro de Obras Públicas/ Foto: Ministerio de Obras Públicas
    Édgar Montaño, ministro de Obras Públicas/ Foto: Ministerio de Obras Públicas

    En las últimas semanas al menos cinco autoridades vinculadas al área económica del gobierno de Luis Arce se apartaron del cargo, mientras que las nuevas designadas asumieron sus nuevos roles a puertas cerradas. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, minimizó las renuncias y explicó que se trata de un proceso habitual en la administración.

    “Todos los días hay renuncias, despidos porque nosotros tenemos que ajustar nuestro personal y obviamente no por eso se va a paralizar los trabajos. Todos los días no es extraño, todos los días hay”, sostuvo.

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply