Tras denuncia contra el presidente Arce, Defensor del Pueblo pide proteger los derechos de los niños

Luego de que se confirmara la existencia de una denuncia en la Fiscalía de Cochabamba contra el presidente Luis Arce por abandono de mujer embarazada, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió este lunes a las autoridades velar por los derechos de los menores involucrados. También exigió que el mandatario responda de forma adecuada ante este proceso.

“La autoridad involucrada debería responder adecuadamente. Nosotros lo único que vamos a pedir es el respeto por los derechos de los niños y niñas, para que puedan ser asistidos, si es que fuese el caso, en cualquier situación por los progenitores”, expresó.

/// DPC // LA PAZ ///