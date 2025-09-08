Close Menu
    Radio online
    martes, septiembre 9
    Seguridad

    Tras denuncia contra el presidente Arce, Defensor del Pueblo pide proteger los derechos de los niños

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Parte de la denuncia presentada contra Luis Arce
    Parte de la denuncia presentada contra Luis Arce

    Luego de que se confirmara la existencia de una denuncia en la Fiscalía de Cochabamba contra el presidente Luis Arce por abandono de mujer embarazada, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió este lunes a las autoridades velar por los derechos de los menores involucrados. También exigió que el mandatario responda de forma adecuada ante este proceso.

    “La autoridad involucrada debería responder adecuadamente. Nosotros lo único que vamos a pedir es el respeto por los derechos de los niños y niñas, para que puedan ser asistidos, si es que fuese el caso, en cualquier situación por los progenitores”, expresó.

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply