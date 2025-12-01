Tras encuentro trinacional en Arica, se abre la posibilidad de exportar soya desde el puerto seco de Oruro

La semana pasada se realizó en Arica un encuentro internacional que reunió a representantes de Brasil, Bolivia y Chile, evento que abrió nuevas posibilidades para consolidar al puerto seco en Oruro con socios estratégicos que permitan exportar soya hacia nuevos mercados. El gerente del puerto seco de Oruro, José Antonio Torrico, informó este lunes que se posibilita la habilitación una conexión con el puerto de Shancay, en China.

“Hemos podido gestar un acercamiento con los exportadores de Santa Cruz y para ello tenemos una reunión pactada para este mes (…) para realizar la primera exportación de soya desde el puerto seco hacia puerto Arica”, indicó.

/// JSM // ORURO ///