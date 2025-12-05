Tras enfrentamientos con presuntos avasalladores, indígenas exigen soluciones al conflicto de la zafra

Un indígena de Pando, herido en el ojo por un ataque con machete, llegó la madrugada de este viernes a la ciudad de Cobija para recibir atención médica ante ello, el diputado Durimar Meirely señaló que, si la justicia nacional y las autoridades de gobierno no detienen estas disputas, los afectados acudirán a instancias internacionales.

“Como pueblos indígenas siempre hemos sido respetuosos de las leyes y la Constitución, y hoy por hoy se ven ataques contra nuestro hermano indígena que fue golpeado, macheteado y discriminado. Por eso ponemos en conocimiento del caso a las autoridades”, afirmó.

Los hechos de violencia ocurrieron esta semana en el departamento entre presuntos avasalladores e indígenas que se disputan la zafra de castaña.

/// JCP // PANDO ///