Close Menu
    Radio online
    viernes, diciembre 5
    Seguridad

    Tras enfrentamientos con presuntos avasalladores, indígenas exigen soluciones al conflicto de la zafra

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Durimar Meirely - Diputado indígena de Pando
    Durimar Meirely - Diputado indígena de Pando

    Un indígena de Pando, herido en el ojo por un ataque con machete, llegó la madrugada de este viernes a la ciudad de Cobija para recibir atención médica ante ello, el diputado Durimar Meirely señaló que, si la justicia nacional y las autoridades de gobierno no detienen estas disputas, los afectados acudirán a instancias internacionales.

    “Como pueblos indígenas siempre hemos sido respetuosos de las leyes y la Constitución, y hoy por hoy se ven ataques contra nuestro hermano indígena que fue golpeado, macheteado y discriminado. Por eso ponemos en conocimiento del caso a las autoridades”, afirmó.

    Los hechos de violencia ocurrieron esta semana en el departamento entre presuntos avasalladores e indígenas que se disputan la zafra de castaña.

    /// JCP // PANDO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply