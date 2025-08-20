Close Menu
    Tras la derrota del MAS, piden investigar a dirigentes de organizaciones sociales por presuntas prebendas

    Ampliado del MAS evista en Cochabamba / Imagen: Radio Kawsachun Coca
    Luego de la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones nacionales, plantean al nuevo gobierno y al Parlamento una investigación para conocer cuánto dinero, en efectivo y en especie, destinó el Estado para mantener a organizaciones sociales con las que el gobierno del MAS tenía acuerdos políticos. El analista Paul Coca sostuvo a Radio Fides que un ejemplo de esto es la Central Obrera Boliviana (COB), que “vivió del Estado” durante varios años.

