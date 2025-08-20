Tras la derrota del MAS, piden investigar a dirigentes de organizaciones sociales por presuntas prebendas

Luego de la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones nacionales, plantean al nuevo gobierno y al Parlamento una investigación para conocer cuánto dinero, en efectivo y en especie, destinó el Estado para mantener a organizaciones sociales con las que el gobierno del MAS tenía acuerdos políticos. El analista Paul Coca sostuvo a Radio Fides que un ejemplo de esto es la Central Obrera Boliviana (COB), que “vivió del Estado” durante varios años.

/// APC // LA PAZ ///