Close Menu
    Radio online
    lunes, diciembre 22
    Seguridad

    Instalación de bloqueos en Beni deriva en amagues de enfrentamiento; dos puntos serán levantados

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Caos en uno de los puntos de bloqueo en el Beni
    Caos en uno de los puntos de bloqueo en el Beni

    Este lunes se registraron amagues de enfrentamiento entre bloqueadores y pasajeros que viajaban desde Beni hacia Santa Cruz. Según el reporte de Fides Trinidad, fueron tres puntos de bloqueo en rechazo al Decreto Supremo 5503: uno en Puente San Pablo sobre la carretera hacia Santa Cruz, otro en San Borja sobre el puente del río Maniqui y el tercero en Riberalta.

    “¿Por qué nos tenemos que hacer daño nosotros? ¿Por qué no vamos en comisión a hacer el bloqueo al presidente?”, afirmó una de las afectadas.

    Desde la Asociación del Transporte Libre se determinó levantar los puntos de protesta en San Pablo y San Borja en espera de una reunión con autoridades del gobierno nacional.

    /// ER // BENI ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Comments are closed.