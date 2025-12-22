Instalación de bloqueos en Beni deriva en amagues de enfrentamiento; dos puntos serán levantados

Este lunes se registraron amagues de enfrentamiento entre bloqueadores y pasajeros que viajaban desde Beni hacia Santa Cruz. Según el reporte de Fides Trinidad, fueron tres puntos de bloqueo en rechazo al Decreto Supremo 5503: uno en Puente San Pablo sobre la carretera hacia Santa Cruz, otro en San Borja sobre el puente del río Maniqui y el tercero en Riberalta.

“¿Por qué nos tenemos que hacer daño nosotros? ¿Por qué no vamos en comisión a hacer el bloqueo al presidente?”, afirmó una de las afectadas.

Desde la Asociación del Transporte Libre se determinó levantar los puntos de protesta en San Pablo y San Borja en espera de una reunión con autoridades del gobierno nacional.

