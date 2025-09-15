Tras la liberación de detenidos preventivos, el presidente del TSJ expresa su solidaridad con las víctimas de Sacaba y Senkata

Desde Cochabamba, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, defendió las acciones vinculadas a la revisión de los plazos de detención preventiva y expresó su solidaridad con las víctimas de los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata en 2019. Reconoció que algunos detenidos fueron liberados debido a que sus procesos no se llevaron de manera adecuada, lo que provocó el vencimiento de sus medidas cautelares.

“Lo que pasa es que cuando las cosas se hacen mal hay que corregirlas, y los procesos fueron mal llevados. Nosotros no podemos ser cómplices de procesos que no se enmarcaron en derecho. Queremos que haya justicia y se esclarezcan los hechos, y nosotros vamos a estar para controlar que las cosas se hagan bien”, señaló Saucedo.

/// CM // COCHABAMBA ///