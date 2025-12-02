Close Menu
    Tras las intervenciones a YPFB y la ANH, Ministerio Público ejecuta nuevos actos en los casos Botrading, corrupción y desvío de combustible

    Fiscal Roger Mariaca de Santa Cruz
    El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, justificó este martes el accionar del Ministerio Público en relación con los recientes allanamientos y procesos investigativos en torno a los delitos de desvío de combustible, corrupción vinculada a carburantes y el caso Botrading.

    «También tenemos actuaciones en el caso Botrading, donde se han podido recolectar indicios y elementos en las oficinas, tanto en la central como en la calle Bueno, en el departamento de La Paz. En Oruro también se han realizado actuaciones con relación a hechos de supuesta corrupción y desvío de combustible», indicó.

