Tras las intervenciones a YPFB y la ANH, Ministerio Público ejecuta nuevos actos en los casos Botrading, corrupción y desvío de combustible

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, justificó este martes el accionar del Ministerio Público en relación con los recientes allanamientos y procesos investigativos en torno a los delitos de desvío de combustible, corrupción vinculada a carburantes y el caso Botrading.

«También tenemos actuaciones en el caso Botrading, donde se han podido recolectar indicios y elementos en las oficinas, tanto en la central como en la calle Bueno, en el departamento de La Paz. En Oruro también se han realizado actuaciones con relación a hechos de supuesta corrupción y desvío de combustible», indicó.

/// EUC // CHUQUISACA ///