    martes, diciembre 23
    Economía

    Tras tensiones, gobierno ratifica el DS 5503 y cuestiona a la COB por no defender la economía durante los gobiernos del MAS

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Central Obrera Boliviana /COB/ Imagen de referencia
    Después de la movilización de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (FSUTCB), que generó tensiones en la ciudad de La Paz, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, ratificó la decisión del gobierno de no retroceder en la implementación del Decreto Supremo (DS) 5503. Según expresó, el país ya no puede sostener la subvención a los combustibles debido a la situación económica actual. Además, criticó a la Central Obrera Boliviana (COB) por no haber defendido la economía durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

     “Me habría encantado que en el pasado la COB defendiera la economía de los más pobres porque la inflación del pollo, del arroz y del aceite, que tiene uno o dos años, estaba fregando a los más pobres. ¿Qué dijeron en su momento?”, precisó.

    /// DPC // LA PAZ ///

