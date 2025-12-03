Tribunal Agroambiental busca coordinar con viceministra Barrientos procesos pendientes de saneamiento de tierras

El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, informó este miércoles que esta instancia busca un acercamiento con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, para coordinar el trabajo de la futura nueva directiva del tribunal. El objetivo es organizar las tareas pendientes en el proceso de saneamiento de tierras en el país.

“Va a ser muy importante la coordinación con este viceministerio, toda vez que tenemos pendiente aproximadamente un 6% del proceso de saneamiento que resulta emergente de los conflictos agrarios que existen en Bolivia y que han generado inseguridad jurídica”, precisó.

/// EUC // CHUQUISACA ///