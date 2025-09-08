Tribunal Agroambiental da 48 horas a autoridades para informar sobre incendios y advierte con procesos penales

Tras horas de deliberación, este lunes el Tribunal Agroambiental determinó conceder un plazo de 48 horas a las autoridades de entidades territoriales autónomas para presentar un informe sobre prevención y mitigación de incendios forestales en zonas y áreas protegidas. El presidente de esta instancia, Richard Méndez, explicó que se emitieron medidas cautelares en favor del medio ambiente y se recordó la resolución del 29 de agosto, que obliga a complementar la información solicitada.

“Bajo prevención de que, si no lo hicieran, se van a remitir obrados al Ministerio Público a fin de sustanciarse el proceso penal por incumplimiento a resoluciones judiciales, esto en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija”, señaló Méndez.

