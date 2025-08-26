Tribunal de Justicia de Santa Cruz convoca a reunión interinstitucional para coordinar revisión de casos de detenidos preventivos

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, confirmó se enviaron invitaciones a diferentes instituciones para una reunión mañana a fin de coordinar las actividades para el cumplimiento al mandato del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la revisión de casos de personas en detención preventiva. Quezada aclaró que la medida no solo se aplicará a los internos del penal de Palmasola, sino también a las carceletas de las provincias. “Es una serie de instituciones que participan y hace unos minutos hemos emitido un instructivo invitando de manera urgente a la reunión de coordinación interinstitucional para fijarnos las fechas y lugares de la revisión de plazos”, señaló la autoridad.

