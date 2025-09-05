Tribunal de Sacaba ordena la libertad inmediata de Jeanine Áñez; víctimas anuncian apelación

El pasado 30 de agosto, el Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Sacaba, a cargo del juez Javier Néstor Chuquimia Siles, emitió un mandamiento de libertad en favor de la expresidenta Jeanine Áñez. La decisión está relacionada con el caso de los hechos de violencia registrados en noviembre de 2019 en el municipio de Sacaba, Cochabamba, durante la crisis política y social que atravesó el país.

Tras conocerse esta determinación, familiares y víctimas de Sacaba, encabezados por su representante María Javier, rechazaron el mandamiento de libertad. Además, declararon persona non grata al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo y anunciaron que presentarán una apelación para revertir la orden judicial.

/// CM // COCHABAMBA ///