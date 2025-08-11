Tribunal Electoral de Pando iniciará el miércoles la distribución de maletas electorales para 394 mesas de votación

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando, Moisés Díaz, informó que el miércoles comenzará la distribución de las maletas electorales para las 394 mesas habilitadas en todo el departamento, con el fin de garantizar el desarrollo normal de los comicios. Las maletas ya fueron armadas el pasado viernes. “El miércoles 13 se trasladará las primeras rutas al interior del departamento. Tenemos 28 rutas. 48 horas antes de la jornada electoral tienen que llegar en el área rural para que entren a manos de los notarios electorales”, explicó.

/// JCP // PANDO ///