Tribunales departamentales definirán cronograma y plazos para revisar casos de detenidos preventivos

Luego de la instrucción del Órgano Judicial para revisar los casos de personas en detención preventiva, el Consejo de la Magistratura anunció que serán los tribunales departamentales de justicia los encargados de llevar adelante el proceso. Para ello, deberán elaborar un cronograma con plazos definidos para revisar cada caso. El presidente del Consejo, Manuel Baptista, explicó que en Santa Cruz, la revisión de los privados de libertad del penal de Palmasola será la más extensa por la cantidad de personas detenidas. “La detención preventiva solo se debería aplicar en casos extremos y esto no significa que los casos se van a extinguir o no se van a procesar, sino que van a continuar sus procesos, pero con personas libres”, afirmó.

/// MOS // CHUQUISACA ///