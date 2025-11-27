Trinidad: Allanan oficina del presidente del TDJ Beni, secuestran documentos y un celular; tras la intervención denuncian a Saucedo por «amenaza y extorsión»

Este jueves, una comisión del Órgano Judicial llegó hasta el Ministerio Público para solicitar apoyo y realizar el allanamiento a la oficina del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni, Charles Fernando Mejía. La intervención tuvo el objetivo de registrar el lugar y recolectar información relacionada con una investigación en curso.

“Se cumplió con los requerimientos fiscales del registro del lugar de los hechos, de acuerdo con la investigación. Además del registro del lugar, se hizo una requisa de la documentación y muestras fotográficas”, afirmó Marcelo Flores, fiscal de materia. Durante el operativo, los funcionarios secuestraron documentos y un teléfono celular.

Tras el allanamiento, Charles Fernando Mejía presentó una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas y extorsión, presuntamente enviadas desde el entorno del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rommer Saucedo. “Amenazas y extorsiones. Yo creo que el señor Saucedo mandó funcionarios del TSJ a mi domicilio. También hay una denuncia desde Sucre por manipulación informática de una causa que no está en mi juzgado, y allanan mi oficina”, afirmó.

// ER /// TRINIDAD //