Trinidad: denuncian cobro doble de pasajes y abandono de pasajeros en carretera del Beni

Pasajeros que viajaban desde Trinidad, Beni con destino a Cobija, Pando, denunciaron que una flota incrementó el precio del pasaje hasta en Bs 250 durante el trayecto y que, ante la negativa de pago, los dejó varados en el municipio de Riberalta. Los afectados señalaron que el servicio no cumplió con el recorrido acordado, pese a que los boletos fueron comprados hasta Cobija.

Una de las pasajeras relató que el incremento fue exigido de manera gradual y sin previo aviso, lo que generó desesperación entre los viajeros. “Nosotros compramos el pasaje hacia Cobija y nos dejaron acá. En este momento no tengo dinero suficiente ni para el desayuno, somos varios los afectados porque tuvimos que aumentar el monto del pasaje”, afirmó.

// ER /// TRINIDAD ///