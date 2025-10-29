Trópico de Cochabamba: río Chimoré se desborda y deja 10 comunidades afectadas

Las intensas lluvias registradas en el trópico de Cochabamba provocaron el desborde del río Chimoré, afectando a al menos 10 comunidades con riadas e inundaciones. El alcalde del municipio, Melquiades Claure, informó este miércoles que no se pudieron realizar trabajos preventivos debido a la escasez de diésel, lo que agravó la situación en la zona.

“Hay inundaciones en varias comunidades, como Bolívar y Arani, lo que representa un perjuicio para nuestros productores. Sin embargo, como gobierno municipal trabajaremos de forma conjunta para atender esta emergencia”, afirmó.

// CM /// COCHABAMBA ///