    Trópico de Cochabamba: río Chimoré se desborda y deja 10 comunidades afectadas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Desastres a causa de lluvias /Foto: ABI/
    Las intensas lluvias registradas en el trópico de Cochabamba provocaron el desborde del río Chimoré, afectando a al menos 10 comunidades con riadas e inundaciones. El alcalde del municipio, Melquiades Claure, informó este miércoles que no se pudieron realizar trabajos preventivos debido a la escasez de diésel, lo que agravó la situación en la zona.

    “Hay inundaciones en varias comunidades, como Bolívar y Arani, lo que representa un perjuicio para nuestros productores. Sin embargo, como gobierno municipal trabajaremos de forma conjunta para atender esta emergencia”, afirmó.

    // CM /// COCHABAMBA ///

