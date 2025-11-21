Trump dice que Zelenski tendrá que aceptar el plan de EEUU para Ucrania o «seguir luchando»

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, tendrá que aceptar el plan propuesto por su Administración para poner fin a la guerra de Ucrania, a pesar de las críticas respecto a las cesiones de Kiev, porque, de lo contrario, «deberá seguir luchando».

«Tendrá que gustarle. Y si no le gusta, pues supongo que deberían seguir luchando. En algún momento tendrá que aceptar algo (…) ¿Recuerdan que hace poco en el Despacho Oval le dije que no tenía las de ganar?», ha declarado durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca cuando la prensa le ha preguntado si retirará su apoyo a Kiev en el caso de que no acepte la propuesta.

Trump ha reiterado que la invasión rusa de Ucrania no comenzó durante su mandato, sino durante el de su predecesor, Joe Biden: «No olviden que heredé esta guerra, que nunca tendría que haber ocurrido. Pensaba que deberían haber llegado a un acuerdo hace un año, hace dos. El acuerdo perfecto habría sido que nunca hubiera empezado. Eso habría pasado si hubieran tenido al presidente adecuado, pero no lo tuvieron».

Las declaraciones del presidente estadounidense, poco después de que diera un plazo de menos de una semana a Zelenski para aceptar el documento, han llegado después de que este último afirmara que su país «se enfrenta a una decisión muy difícil», al tener que decantarse por «perder su dignidad o a un socio clave».

Por su parte, el jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que cree que la propuesta de Trump podría sentar las «bases para un acuerdo de paz definitivo», antes de indicar que necesita «un análisis exhaustivo de todos los detalles».

El plan, difundido por varios medios estadounidenses, contiene epígrafes especialmente sensibles, como los que hablan de ceder a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás, ampliamente ocupada ya por las tropas rusas, y reducir sustancialmente las capacidades y el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas.