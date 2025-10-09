Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en defensa

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este jueves expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB para 2035.

«Solicité que pagaran el 5 por ciento, no el 2 por ciento, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (…) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN», ha declarado.

Trump ha considerado que España «no tiene excusa» para no aumentar el gasto en defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.

A finales de junio, los líderes de la OTAN rubricaron su compromiso con elevar el gasto en defensa al 5 por ciento del PIB en la próxima década, en un acuerdo con el que renovaba su horizonte de inversión militar acuciada por la presión del presidente estadounidense y con la oposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

España finalmente se suscribió a la declaración aunque defendió que tenía flexibilidad en el cumplimiento del objetivo, insistiendo en que no asumía el 5 por ciento, sino que pedía cumplir los requerimientos militares de la Alianza sin ceñirse a un porcentaje de gasto. Algunos aliados señalaron sus dificultades con el objetivo, pero las autoridades españolas fueron las que abanderaron el ‘no’.

Tanto la OTAN como distintos miembros de la alianza recalcaron que no hay cláusulas de escape posible al compromiso de gasto de los 32 aliados y el propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte, avisó a España de que deberá elevar su inversión para cumplir con la organización. Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca llegó a amenazar a España con sanciones comerciales por sus reticencias a elevar el gasto en defensa.