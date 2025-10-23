Close Menu
    Radio online
    jueves, octubre 23
    Política

    TSE concluye cómputo oficial y prepara entrega de credenciales para la próxima semana

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Conferencia de prensa vocal TSE Gustavo Ávila
    Conferencia de prensa vocal TSE Gustavo Ávila

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) finalizó el cómputo oficial al 100% de la segunda vuelta del domingo 19 de octubre, confirmando que los datos del Sistema de Transmisión de Resultados (SIREPRE) coinciden con el cómputo oficial. El vocal Gustavo Ávila afirmó que estos resultados ratifican la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Como lo han mencionado las más de 15 misiones de observación electoral, los observadores en realidad, es seguro, transparente y confiable”, dijo.

    La entrega de credenciales para las nuevas autoridades se realizará la próxima semana, el miércoles 29 de octubre.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply