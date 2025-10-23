TSE concluye cómputo oficial y prepara entrega de credenciales para la próxima semana

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) finalizó el cómputo oficial al 100% de la segunda vuelta del domingo 19 de octubre, confirmando que los datos del Sistema de Transmisión de Resultados (SIREPRE) coinciden con el cómputo oficial. El vocal Gustavo Ávila afirmó que estos resultados ratifican la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Como lo han mencionado las más de 15 misiones de observación electoral, los observadores en realidad, es seguro, transparente y confiable”, dijo.

La entrega de credenciales para las nuevas autoridades se realizará la próxima semana, el miércoles 29 de octubre.

/// APC // LA PAZ ///