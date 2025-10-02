TSE confirma debate vicepresidencial para este domingo y aclara que no recibió notificación de Edman Lara

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó este jueves que el debate vicepresidencial programado para el domingo 5 de octubre se mantiene en pie. Afirmó que el TSE no recibió ninguna notificación por parte del candidato Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien puso en duda su participación. Ávila indicó que se respetará el acuerdo firmado por los delegados de los partidos que compiten en la segunda vuelta, en el cual se confirma la presencia de los cuatro candidatos.

«Este documento, que consideramos importante, fue suscrito el 10 de septiembre en el Encuentro por la Democracia», declaró Ávila. «Lo firmaron todos los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y los delegados de las organizaciones políticas. En el punto 7, las organizaciones definieron las fechas de los debates. Además, establecieron que los lugares y la metodología serían definidos por el TSE», dijo.

// APC /// LA PAZ ///