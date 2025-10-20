TSE confirma transmisión de mando el 8 de noviembre y descarta irregularidades en la segunda vuelta

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó hoy que el acto de transmisión de mando a las nuevas autoridades electas se realizará el próximo 8 de noviembre. Explicó que, aunque el TSE no organiza el evento, sus representantes participarán como invitados. Añadió que ese mismo día se entregarán las credenciales a los legisladores electos el pasado 17 de agosto y descartó cualquier irregularidad en el sistema SIREPRE.

“No participamos en la organización del acto, solo asistiremos como invitados. De lo que sí seremos partícipes es de la entrega de credenciales. Tampoco hay inconveniente si estos actos se realizan en la ciudad de Sucre”, sostuvo.

// APC /// LA PAZ ///