TSE da por concluido el proceso electoral 2025 con la entrega de credenciales a asambleístas y el 5 de noviembre a mandatarios electos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por concluido este martes el proceso electoral 2025 con la entrega de credenciales a 350 senadores, diputados titulares y suplentes, además de representantes supraestatales, en un acto realizado en La Paz. La institución informó que la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre en la ciudad de Sucre, como parte de la última etapa del calendario electoral.

“Se adelantó la fecha para enviar con anticipación las invitaciones al cuerpo diplomático. Con estas actividades, se da cumplimiento a todo el calendario electoral”, afirmó el vocal del TSE, Gustavo Ávila.

// APC /// LA PAZ ///