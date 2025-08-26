TSE declara al PDC como ganador de las elecciones, ratifica segunda vuelta y confirma pérdida de personería de ADN y UCS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de su presidente interino Óscar Hassenteufel, presentó este martes los resultados oficiales de las elecciones nacionales del pasado 17 de agosto, donde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el binomio Rodrigo Paz – Edman Lara, obtuvo el primer lugar con el 32,06% de los votos. En segundo lugar, quedó la Alianza Libre, encabezada por Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, con el 26,70%. Ambas fuerzas políticas irán a una segunda vuelta prevista para el 19 de octubre. Por otro lado, los partidos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) perdieron su personería jurídica al no alcanzar el 3% mínimo requerido.

LOS RESULTADOS GENERALES:

/// APC // LA PAZ ///