TSE demanda al Gobierno el pago de Bs 80 millones adeudados por la segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que no cuenta con los recursos necesarios para organizar las elecciones subnacionales previstas para marzo del próximo año. El vocal Tahuichi Tahuichi informó que el Gobierno aún no canceló los **Bs 80 millones** correspondientes a los gastos de la segunda vuelta realizada en octubre.

Tahuichi pidió al Ejecutivo que respalde el proceso democrático. “No queremos estado tranca, queremos que el Ejecutivo acompañe a la democracia. Tenemos que pagar a todos aquellos operadores que han trabajado en el Sirepre, porque el reclamo es nacional de los jóvenes que quieren ese pago”, afirmó.

El vocal recordó que este jueves comenzó el empadronamiento masivo y que el Gobierno debía desembolsar Bs 20 millones para esa actividad.

/// APC // LA PAZ ///