TSE descarta inhabilitación de candidatos al balotaje por denuncias en redes sociales

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, ratificó este martes que a pocas semanas de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales ya no es posible sustituir ni inhabilitar a los candidatos. En relación al caso del vicepresidenciable de Alianza Libre, Juan Pablo Velásco, cuestionado por publicaciones con contenido racista posteadas hace casi 15 años en redes sociales, Hassenteufel aclaró que no existen denuncias solicitando su invalidación a los comicios.

“A estas alturas no podemos inhabilitar a nadie, ya ha precluido el plazo para inhabilitación de candidatos. No ha llegado ninguna denuncia. Es un tema que está en las redes sociales y lo hemos visto todos, pero nada acredita que sea cierto”, afirmó.

/// EUC // CHUQUISACA ///