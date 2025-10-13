TSE envía al Legislativo proyecto de ley para elecciones de alcaldes y gobernadores

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió el pasado 9 de octubre a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la realización de las elecciones subnacionales del próximo año y para que se emita la convocatoria de comicios de alcaldes y gobernadores en todo el país. El vocal del órgano electoral, Gustavo Ávila, manifestó que esperan que la Asamblea trate y apruebe la norma lo antes posible, debido al vacío legal que afecta a cinco departamentos sin estatuto autonómico.

“Ya hemos remitido el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y esperamos que sea aprobado lo más pronto posible con el objetivo de lanzar la convocatoria a las elecciones subnacionales, que debería publicarse en la primera quincena de noviembre”, afirmó Ávila.

/// APC // LA PAZ //