TSE inicia proceso de cancelación de personerías jurídicas de UCS y ADN

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de cancelación de la personería jurídica de los partidos Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Nacionalista Revolucionaria (ADN). La decisión se debe a que ambas organizaciones políticas no alcanzaron el mínimo del 3% de votos en las elecciones presidenciales del pasado 17 de agosto.

“Existe un procedimiento sobre eso, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, como dice la norma, ya ha iniciado el proceso de cancelación y ahora vamos a esperar la respuesta de los partidos políticos para tomar una determinación final. Esto lo tenemos que hacer cumpliendo el debido proceso”, explicó el vocal del TSE, Gustavo Ávila.

/// GPP // LA PAZ ///