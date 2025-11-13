TSE pide a la Asamblea aprobar con dispensación de trámite y voto de urgencia la ley para las elecciones subnacionales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, pidió este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar con dispensación de trámite y voto de urgencia el proyecto de ley para las elecciones subnacionales del próximo año. Advirtió que el plazo máximo para su aprobación es el 19 de noviembre y que, de no concretarse, se pondría en riesgo el calendario electoral.

“Hemos recorrido al 19 entendiendo que la Asamblea tiene que hacer su trabajo, pero recorrerlo nos ha obligado a acortar plazos para ciertas actividades del proceso electoral. Por eso estamos pidiendo que se apruebe con dispensación de trámite y voto de urgencia este proyecto”, Ávila.

/// APC // LA PAZ ///