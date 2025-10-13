TSE pide al Gobierno garantizar combustibles para la segunda vuelta ante escasez

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió este lunes al Gobierno asegurar el suministro de gasolina y diésel para el traslado y recojo del material electoral, además de la logística necesaria para la segunda vuelta del domingo 19 de octubre. El vocal Gustavo Ávila manifestó que en este órgano del país existe preocupación por la escasez de combustibles.

“Vamos a hacer las gestiones institucionales necesarias, a través de nuestro presidente, para mandar las notas a las instancias y que se garantice el combustible para el traslado, recojo y retorno del material electoral”, afirmó Ávila.

/// APC // LA PAZ ///