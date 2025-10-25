TSE posterga para el 3 de noviembre entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos por viaje de Paz a EEUU

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó este sábado a Radio Fides que la Sala Plena decidió postergar hasta el lunes 3 de noviembre la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos. La determinación se asumió a pedido del mandatario electo, Rodrigo Paz Pereira, quien viajará a Estados Unidos (EEUU) para gestionar el suministro de combustibles para el país.

En una carta enviada al TSE, Paz explicó las razones para modificar la fecha del acto de entrega de credenciales a él y a Edman Lara. Sin embargo, el Tribunal mantuvo para el 29 de octubre la entrega de credenciales a los senadores y diputados entrantes, según lo establecido en el cronograma oficial.

/// APC // LA PAZ ///