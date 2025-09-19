TSE rechaza denuncias de fraude y sostiene que las acusaciones generan desinformación e incertidumbre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió al candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, quien advirtió sobre un posible fraude en la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre si Alianza Libre resulta ganadora. El presidente interino del TSE, Oscar Hassenteufel, rechazó estas declaraciones y afirmó las aseveraciones generan incertidumbre en la ciudadanía.

“Pese al acuerdo suscrito por representantes de ambas organizaciones políticas, preocupa el hecho de que algunos de sus voceros pongan en duda, sin fundamentos ni pruebas, el trabajo del Órgano Electoral, causando desinformación e incertidumbre”, expresó Hassenteufel.

/// APC // LA PAZ ///