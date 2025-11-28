TSE requiere desembolso inmediato de Bs 20 millones para empadronamiento masivo que iniciará en diciembre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exigió al Gobierno el desembolso inmediato de Bs. 20 millones para encarar el empadronamiento masivo rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo del próximo año. El vocal Tahuichi Tahuichi informó a Radio Fides que la actividad iniciará el 4 de diciembre en todo el país y que los recursos son necesarios para cumplir con el calendario electoral.

“Los 20 millones son para el empadronamiento masivo, para contratar personal, para el desplazamiento en terreno y para todos los preparativos. Requerimos un desembolso inmediato”, señaló. Además, recordó que el TSE necesita de Bs. 306 millones para la organización de los comicios.

