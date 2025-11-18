TSE sugiere a Diputados hacer una excepción para que nuevos partidos participen en las subnacionales

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, confirmó este martes que se remitió una nota a la Cámara de Diputados para solicitar una excepción que permita la participación de partidos políticos nuevos o en proceso de conformación en las elecciones subnacionales del próximo año, incluso si no cumplen con el requisito de estar inscritos 90 días antes de los comicios.

“El TSE ha sugerido que pueda incluirse o preverse una excepcionalidad para nuevas organizaciones o las que estuvieran en trámite, tanto a nivel nacional como departamental. Era una sugerencia, entendiendo que es la Asamblea la que debe aprobar y dictar las leyes excepcionales”, indicó.

