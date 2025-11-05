TSJ anula la sentencia de Jeanine Áñez en el caso Golpe II y dispone “libertad en el día”

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Sucedo, confirmó que, tras la revisión extraordinaria de sentencia, se dispuso anular la sentencia de la expresidenta Jeanine Áñez en el marco del caso Golpe II. La resolución determina la emisión del mandamiento de libertad en el día, al constatar vulneraciones al ordenamiento legal que afectaron su derecho al debido proceso.

“En consecuencia, se dispone la libertad en el día a través del juez penal que se encuentra en la ciudad de La Paz. El Ministerio Público tendrá que ver los procedimientos a seguir; ella goza de juicio de responsabilidades”, explicó Sucedo.

/// EUC // CHUQUISACA ///