TSJ confirma alejamiento de dos magistrados prorrogados y garantiza continuidad en la resolución de causas

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, informó este miércoles que los magistrados prorrogados Carlos Alberto Eguez y Ricardo Torrez dejaron sus despachos en cumplimiento de la resolución constitucional 0087, que dejó sin efecto la autoprorroga de mandato en el TSJ y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ruiz aseguró que la ausencia de ambos magistrados no afectará la resolución de causas. “Ellos no están cuestionando el resultado de ninguna resolución, están cumpliendo las disposiciones emitidas que tienen un carácter vinculante y obligatorio. Los magistrados están entregando todos los expedientes sorteados y que están en su despacho”, explicó.

/// EUC // CHUQUISACA ///