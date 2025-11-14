TSJ solicita 5% del PGE para garantizar el funcionamiento del Órgano Judicial

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, confirmó que este viernes, durante el primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial que se desarrolla en Sucre, se pedirá el 5% de los recursos del Presupuesto General del Estado (PGE) para asegurar el funcionamiento del órgano judicial.

“Son temas que debemos tratar hoy con todos los actores vinculados a la justicia boliviana, ya que es una necesidad que el órgano judicial cuente con un presupuesto no solo digno, sino un presupuesto que haga viable su funcionamiento”, dijo.

/// EUC // CHUQUISACA ///