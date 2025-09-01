Tuto Quiroga anuncia juicio de responsabilidades contra Evo Morales por el caso Hotel Las Américas

El candidato presidencial de Alianza Libre que disputará la segunda vuelta, Jorge Tuto Quiroga, anunció este lunes que su bancada parlamentaria promoverá y someterá a juicio de responsabilidades a Evo Morales por el caso Hotel Las Américas ocurrido en 2009. Quiroga señaló que Morales podrá defenderse en el proceso que se impulsará desde la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que en ese hecho hubo ejecuciones extrajudiciales. “Si no procesamos eso acá tendremos la vergüenza de ver a alguien sentado en La Haya (…) vamos a empezar a decir que acá está el proceso para que responda”, manifestó.

/// APC // LA PAZ ///