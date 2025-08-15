Close Menu
    UAGRM desplegará más de 30 mil veedores para garantizar la transparencia del proceso electoral del domingo

    Vicente Cuéllar, rector de la UAGRM
    El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, informó este viernes que más de 30 mil personas, entre docentes y estudiantes, fueron registradas como veedores para acompañar el proceso electoral del domingo a través de la plataforma “Voto Ciudadano”. Explicó que ya se logró cubrir el 100% de los recintos electorales en la ciudad de Santa Cruz y que hasta el momento se ha alcanzado el 70% de cobertura en las provincias. “Ya hemos distribuido al 100% de personas para que cubran en la ciudad capital. Hasta el momento se ha alcanzado al 70% en provincias”, detalló.

