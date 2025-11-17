UCS y ADN podrán participar en las subnacionales mientras el TCP no resuelva la acción de inconstitucionalidad

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) podrían continuar habilitadas para participar en las elecciones subnacionales mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no emita un fallo sobre su situación. El vocal Tahuichi Tahuichi explicó que ambos partidos no alcanzaron el mínimo del 3% de votos en los últimos comicios y deberían perder su personería jurídica, pero recurrieron a mecanismos legales para evitar su depuración.

Tahuichi indicó que, mientras el TCP no resuelva las acciones de inconstitucionalidad, UCS y ADN podrán participar en los comicios del próximo año, pese a que el TSE ya inició el proceso de anulación que establece la ley. “Extrañamente, estos dos partidos han interpuesto chicanerías; han presentado una acción concreta de inconstitucionalidad y, gracias a eso, van a poder participar tanto ADN como UCS”, afirmó.

/// GPP // LA PAZ ///