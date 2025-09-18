UDESTRO denuncia más de 8 mil hectáreas ilegales de coca en el Trópico y acusa a dirigentes de bloquear erradicación

El director de la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico (UDESTRO), Nivardo Rivera, denunció este jueves que en la región cocalera existen más de 8 mil hectáreas ilegales de coca. Además, acusó a los dirigentes evistas del sector de impedir los operativos de erradicación tanto en la zona como en el Parque Carrasco.

Rivera explicó que la ley permite hasta 7.700 hectáreas, pero la superficie cultivada excede ese límite. “La ley dice que 7.700 hectáreas (permitidas) pero (están) doblando eso, tienen renovaciones y dentro de las Seis Federaciones hay unas 8 mil hectáreas excedentarias. No se ha terminado de erradicar las cocas excedentarias del Parque Carrasco”, afirmó a Fides Cochabamba.

/// CM // COCHABAMBA ///