    Último vuelo antes del balotaje saldrá el sábado a las 11:00 para rutas nacionales

    Aviones de la estatal BoA
    En el marco de las restricciones que se aplican para el desarrollo de la segunda vuelta electoral del domingo, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que el último vuelo antes del balotaje saldrá el sábado a las 11:00 en las rutas nacionales y se garantizan las operaciones aéreas para las internacionales.

    “El domingo no se va a realizar ningún servicio, excepto aquellos vuelos de emergencia, vuelos para veedores de la segunda vuelta y seguramente algunos candidatos que quieran transportarse a algún departamento”, aseveró.

